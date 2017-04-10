В ПДД закрепят движение по кругу главным и введут "зоны успокоенного движения"

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил в течение месяца проработать изменения в Правила дорожного движения (ПДД).

МВД и Минтранс должны заняться изучением возможности внесения изменений в ПДД, сообщает "Коммерсант". Реформы должны коснуться в первую очередь кругового движения.

В настоящее время автомобили, движущиеся по кругу, уступают въезжающим на него по принципу помехи справа. Преимущество у едущих по кругу возникает только в случае, если перед въездами стоят знаки "Уступи дорогу". Ожидается, что в результате реформы будет по-умолчанию закреплено преимущество едущих по кругу.

Также в ПДД предложено ввести определение "зона успокоенного движения" и соответствующий дорожный знак. Зона успокоенного движения обяжет водителей двигаться со скоростью не выше 10-20 км/ч и не совершать обгоны. Пешеходы в зоне успокоенного движения будут обладать возможностью переходить проезжую часть в любом удобном для них месте.