Uber и Lyft уволили 8 тысяч водителей с криминальным прошлым

Американские сервисы заказа такси отказались от услуг 11% своих водителей только в штате Массачусетс.

Власти обязали сервисы проверить своих водителей на предмет правонарушений и преступлений, сообщает Boston Globe. По результатам изучения биографии 71 тысячи водителей только в штате Массачусетс от сервисов были отключены 8,2 тысячи человек.

Основными причинами, которые привели к отказу от услуг водителей, стали грубые нарушения правил дорожного движения, включая неосторожное вождение и управление транспортом в пьяном виде. Также без работы остались те, за кем числились сексуальные преступления и изнасилования.

В Uber и Lyft заявили, что полностью следуют требованиям местных законов и отключают от сервиса водителей, у которых за семь последних лет зафиксированы нарушения закона.