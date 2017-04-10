В московском каршеринге могут появиться кроссоверы и модели Lada

Власти Москвы изменили требования к габаритам автомобилей для сервисов поминутной аренды машин.

Максимально разрешённая длина машин, участвующих в проекте "Московский каршеринг", увеличена с 450 до 470 сантиметров, а ширина — с 170 до 185 сантиметров. Это позволит компаниям расширить свой парк автомобилей за счёт кроссоверов и отдельных моделей "АвтоВАЗа".

— Нововведение ориентировано в том числе на российских производителей. Например, теперь операторы смогут пополнить свой парк моделями отечественного предприятия "АвтоВАЗ", которые ранее не проходили по габаритам, — отдельные модели седанов и кроссоверов, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В настоящее время в Москве работают пять каршеринговых компаний: "Делимобиль", Car5, Anytime, YouDrive и Belka Car. Ёмкость столичного рынка каршеринга власти Москвы в данный момент оценивают в 9–10 тыс. автомобилей и планируют, что в ближайшие 5–7 лет количество автомобилей в системе столичного каршеринга вырастет до 10 тысяч.