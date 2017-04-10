Эксперты: Изменения в ПДД запутают водителей и пешеходов

Появление "зон успокоенного движения" может привести к росту количества наездов на пешеходов.

В России в скором времени могут быть внесены корректировки в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются проезда перекрёстков с круговым движением и создания так называемых зон успокоенного движения. Готовящиеся поправки могут запутать водителей и пешеходов, которым придётся привыкать к новым правилам, уверены эксперты.

Так, введение единого порядка проезда на перекрёстках с круговым движением, при котором машины, двигающиеся внутри круга, имеют преимущество, может ввести шофёров в заблуждение.

— Водители привыкли при въезде на круговое движение ориентироваться по знакам. Если будет действовать единое правило при проезде кругов — аварий не избежать. Люди будут очень долго привыкать к этому, — уверен лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Проект создания спокойных зон, в которых скорость ограничена 30 км/ч, запрещён обгон, а переходить дорогу можно в любом месте, также вызывает множество вопросов, говорит эксперт.

— Сейчас существует такое понятие как "жилая зона", для обозначения которой есть специальный знак. Водители об этом знают, знают, что в такой зоне особые скоростные ограничения, а пешеходы пользуются приоритетом. Не очень понятно, зачем это дублировать, — рассказал Похмелкин.

Главная опасность этой поправки заключается в том, что проезжая часть может внезапно стать "зоной успокоенного движения" и водители окажутся к этому не готовы, уверен эксперт. Пешеходы же, которые и зачастую ведут себя неосмотрительно при переходе дороги, в таких зонах ещё больше потеряют бдительность, что приведёт к большому количеству наездов на людей.