Водителей маршруток проинструктировали на случай теракта

Антитеррористическая подготовка была проведена в Москве для водителей частных перевозчиков на общественном транспорте.

— Во всех автопарках Москвы перед началом работы водители проходят обязательный ежедневный инструктаж по антитеррористической безопасности. Кроме того, перед выходом автобусов на маршруты автобазы перевозчиков тщательно проверяет специальная комиссия из сотрудников ГКУ "Организатор перевозок", — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов изданию М24.ru.

По инструкции, в случае обнаружения бесхозного или подозрительного предмета в салоне транспортного средства, водитель подаёт тревожной кнопкой сигнал в диспетчерскую службу. Пассажиры эвакуируются на ближайшей остановке. К месту тревоги направляются экстренные службы, определяя местоположение автобуса по ГЛОНАСС, а на линию выпускается резервный транспорт.