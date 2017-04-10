СБУ Украины перепугалась закупки русских пазиков

Служба безопасности Украины (СБУ) не позволила закупить российские автобусы ПАЗ на 2,4 миллиона гривен.

В СБУ отчитались о предотвращении экономического ущерба государству при проведении тендерных закупок в зоне проведения антитеррористической операции. В ведомстве не позволили закупить одному из коммунальных предприятий города Лиман Донецкой области российские автобусы марки ПАЗ, сообщается на сайте ведомства.

Проанализировав открытые торги, в СБУ нашли нарушения распоряжения Кабмина "О предложениях по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер". В итоге на Украине отменили результаты торгов, победитель которых должен был поставить партию русских автобусов.