Авторынок России вырос на 10%

В марте продажи автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota на российском рынке смогли вырасти.

В марте 2017 года продажи легковых машин и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России выросли до 137,8 тыс. штук, что на 9,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России. Всего же за три месяца 2017 года авторынок вырос до 322,4 тысячи проданных машин (+1%).

— Наконец, тренд продаж на российском авторынке движется в правильном направлении. 9%-ный рост год к году в марте оказался достаточным, чтобы компенсировать потери меньшего масштаба в январе и феврале, превращая суммарный результат продаж в первом квартале в небольшой плюс. Это хорошая новость для нашего рынка, который не видел позитивного результата за квартал более четырёх лет, — прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Пятёрка лидеров продаж в марте смогла улучшить свои результаты: Lada продала 25 тысяч машин (+13%), Kia — 14,6 тысячи машин (+18%), Hyundai — 14,2 тысячи машин (+29%), Renault — 11,2 тысячи машин (+19%), а Toyota — 9,7 тысячи машин (+18%).