Tesla отреклась от завода в Китае

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Tesla отреклась от завода в Китае

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Tesla Model 3. Фото: © Tesla

Американский производитель электромобилей не собирается создавать новое производство в Китае.

Tesla официально открестилась от появившихся в прессе слухов о строительстве завода в Китае, сообщает CNBC. Заявления о создании производства в провинции Гуандун оказались не соответствующими действительности.

— Tesla глубоко привержена китайскому рынку, но официально заявляет, что не планирует создавать завод в Китае, — сообщил представитель марки.

До этого издание Southern Metropolis Daily опубликовало статью о готовящемся строительстве завода Tesla в Гуандуне. Официальное подтверждение нового проекта и начало возведения фабрики планировалось до конца 2017 года.

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