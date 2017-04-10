Chevrolet сделает 650 карбоновых Corvette к юбилею модели

Исполнение Corvette Carbon 65 Edition будет доступно для модификаций Grand Sport и Z06.

Доступное в кузове купе и кабриолет специсполнение спорткара отличается особым оформлением экстерьера. Автомобиль окрашивается в цвет Ceramic Matrix Gray с синими акцентами (у кабриолета крыша полностью синего цвета) и углепластиковыми аэродинамическими элементами. Для юбилейного Corvette предусмотрены чёрные колёса и синие тормозные суппорта.

Чёрную отделку интерьера разбавляют карбоновые вставки и синяя прострочка на спортивных сиденьях и других элементах обшивки салона. На порогах появятся накладки с указанием спецсерии Carbon 65 Edition.

С лета 2017 года заказать Chevrolet Corvette в исполнении Carbon 65 Edition, посвящённом 65-летию модели, можно будет за доплату в $15 тысяч сверх базовой стоимости модели.