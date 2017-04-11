Главные премьеры автосалона в Нью-Йорке
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Традиционно для США балом на автошоу будут править мощные внедорожники, но на площадках смотра найдётся место и для гибридных автомобилей.
14 апреля в Нью-Йорке начинается международный автосалон. Компании со всего мира представят на автобиеннале модели, ориентированные прежде всего на рынок США, но некоторые из этих машин появятся и в Европе. Лайф расскажет о самых интересных премьерах заокеанского автошоу.
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