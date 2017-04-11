Главные премьеры автосалона в Нью-Йорке

Главные премьеры автосалона в Нью-Йорке

Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS

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Традиционно для США балом на автошоу будут править мощные внедорожники, но на площадках смотра найдётся место и для гибридных автомобилей.

14 апреля в Нью-Йорке начинается международный автосалон. Компании со всего мира представят на автобиеннале модели, ориентированные прежде всего на рынок США, но некоторые из этих машин появятся и в Европе. Лайф расскажет о самых интересных премьерах заокеанского автошоу.

<p><strong>Mercedes-AMG GLC63</strong></p><p>&#34;Заряженная&#34; версия внедорожника Mercedes-Benz GLC с турбированным двигателем V8 под капотом станет главным конкурентом Porsche Macan Turbo. Ожидается, что в России эта модель появится осенью нынешнего года.</p>

<p><strong>Honda Clarity</strong></p><p>Седан на водородных топливных элементах Honda Clarity получил две новые модификации — гибридную и электрическую. Японцы обещают, что обе машины произведут революцию в своих сегментах за счёт полноценных пяти мест в салоне и доступной цены.</p>

<p><strong>Jeep Grand Cherokee Trackhawk</strong></p><p>По заверениям Jeep, новая версия Grand Cherokee станет самым мощным серийным внедорожником. Trackhawk получил турбомотор мощностью 707 л.с. от маслкара Dodge Challenger и интеллектуальную систему распределения мощности по осям в зависимости от дорожных условий.</p>

<p><strong>Dodge Challenger SRT Demon</strong></p><p>У экстремальной версии Dodge Challenger две фишки — самый большой среди серийных машин воздухозаборник на капоте (площадью 290 кв. см) и переключатель для работы топливной системы на гоночном топливе. Demon построен для фанатов драгрейсинга и достигает скорости в 100 км/ч за 3 с при старте с места.</p>

<p><strong>Infiniti QX80 Monograph</strong></p><p>Большой внедорожник Infiniti QX80 в новом поколении лишится традиционного для этого класса машин двигателя V8, на смену которому придёт более компактный турбомотор V6. Не исключено, что сделано это для того, чтобы навязать борьбу главному конкуренту — английскому внедорожнику Range Rover.</p>

<p><strong>Subaru Outback</strong></p><p>Универсал повышенной проходимости Subaru Outback переживает очередное обновление, в этот раз скорее косметическое: новые бамперы, мультимедийка и более толстые стёкла для снижения уровня шума в салоне. В России рестайлинговый Outback появится в 2018 году.</p>

<p><strong>Honda Civic Si</strong></p><p>Новая версия Honda Civic Si предназначена для тех, кому стандартный Civic показался слишком скучным, а на спортивную модификацию Type-R не хватает денег. Благодаря турбомотору мощностью 208 л.с. это поколение Civic Si стало самым быстрым в истории данной модификации.</p>

<p><strong>Mitsubishi ASX</strong></p><p>В США кроссовер Mitsubishi ASX продаётся под именем Outlander Sport, и на автобиеннале японцы покажут обновлённую версию модели. Изменения косметические: бамперы, оптика и интерьер. При этом рестайлинговый ASX может вернуться в Россию — продажи этой модели в нашей стране были прекращены в прошлом году.</p>

<p><strong>Hyundai Sonata</strong></p><p>Бизнес-седан Hyundai приедет в Нью-Йорк после масштабного обновления, которое не ограничилось косметическими изменениями — линейку моторов пополнили новые агрегаты, появились дополнительные системы помощи водителю. Кроме того, Sonata впервые обзавелась &#34;заряженной&#34; версией с тонированными фонарями, спортивным выхлопом и турбомотором под капотом.</p>

<p><strong>BMW 530e</strong></p><p>На американский смотр компания BMW привезёт целый выводок из четырёх экологически чистых моделей линейки iPerformance. Один из его представителей — гибридный седан 530e, силовая установка которого состоит из бензинового турбомотора и электродвигателя и выдаёт 250 л.с. При этом запас хода на электрической тяге составляет до 25 км.</p>

Автор:
Вадим Рощин
ВР
Вадим Рощин
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