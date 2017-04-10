Выпуск Chevrolet Niva начался в Казахстане

Производство российского внедорожника организовали на предприятии "Сарыаркаавтопром".

10 апреля первый автомобиль Chevrolet Niva казахстанского производства сошёл с конвейера завода "Сарыаркаавтопром". В Костанае сборка автомобиля будет вестись из поставляемых из Тольятти машинокомплектов.

Для совместного предприятия "Джи-эм-АвтоВАЗ" рынок Казахстана является одним из самых приоритетных среди всех экспортных. В январе 2017 года между ЗАО "Джи-эм-АвтоВАЗ" и ТОО "Сарыаркаавтопром" было подписано соглашение о поставке машинокомплектов и сборке внедорожников в Костанае.

Локализация производства, как ожидает "Джи-эм-АвтоВАЗ", позволит снизить цену Chevrolet Niva в Казахстане и увеличит продажи модели.