Isuzu оснастил пикап D-Max новым дизелем

Японская марка обновила свой пикап, добавив в линейку моторов новый дизельный двигатель.

К ключевым изменениям дизайна относятся новый передний бампер, капот, решётка радиатора и фары со светодиодными ходовыми огнями. За счёт улучшенной аэродинамики удалось несколько снизить расход топлива и уровень шума в салоне. Сзади поменялся борт грузового отсека, в верхнюю часть которого интегрирован спойлер.

Isuzu D-Max по-прежнему доступен с одинарной, удлинённой и двойной кабиной в комплектациях Utility, Eiger, Yukon, Utah и Blade. В салоне поменялась приборная панель, стало больше USB­-разъемов, расширилась линейка вариантов отделки сидений.

Основным изменением в технической части стало появление 1,9-литрового турбодизеля мощностью 164 л.с., который отвечает стандартам "Евро-6" и не требует впрыска мочевины. Были доработаны шестиступенчатые механическая и автоматическая коробки передач — первая получила подсказки для оптимального переключения на панели приборов, а вторая обзавелась возможностью ручного переключения.