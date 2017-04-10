Автошколы хотят забрать у ГИБДД приём экзаменов

"Гильдия автошкол" выступила с предложением передать учебным заведениям функцию по приёму экзаменов на права.

Некоммерческое партнёрство "Гильдия автошкол" уже обратилось в Комитет Госдумы по транспорту с призывом передать проведение экзаменов по правилам движения и сдаче экзамена на площадке автошколам от ГИБДД.

Для этого предложено внести изменения в Административный регламент МВД России и предоставить возможность автошколам принимать у кандидатов в водители теоретический и практический экзамены на закрытой площадке. В поддержку своей позиции "Гильдия автошкол" приводит возникающие из-за нехватки у ГИБДД необходимой технической базы очереди из желающих получить права.

Допустить к приёму экзаменов авторы идеи намерены только школы с необходимым оснащением и те, к работе которых у ГИБДД и других контролирующих органов нет нареканий.