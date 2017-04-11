Tesla обогнала GM по уровню капитализации

Рыночная стоимость производителя электромобилей превысила стоимость концерна General Motors.

По итогам первого квартала 2017 года капитализация Tesla составила $48,7 миллиарда, что на $3,1 миллиарда больше, чем капитализация Ford ($45,6 миллиарда). Ранее Лайф сообщал, что по уровню рыночной стоимости Tesla в начале апреля уступала среди американских автопроизводителей только концерну General Motors с капитализацией $51,2 миллиарда.

10 апреля капитализация Tesla превзошла капитализацию концерна GM. На торгах акции производителя электромобилей подорожали на 3,4%, капитализация выросла до $51 миллиарда, что на $1,7 миллиарда превзошло капитализацию General Motors.

В 2016 году General Motors продал около 10 миллионов автомобилей и получил чистую прибыль в $9,43 миллиарда, тогда как продажи Tesla составили около 76 тысяч электромобилей и принесли чистый убыток в размере почти $675 миллионов.