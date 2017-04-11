Ford сделал первый гибрид для копов

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Ford Police Responder. Фото: © Ford

Ford Police Responder Hybrid Sedan стал первым патрульным автомобилем с гибридным мотором.

Патрульный седан Ford Police Responder оснащается гибридной силовой установкой, в которую вошли бензиновый мотор 2.0 и электродвигатель. Технические характеристики и запас хода на электричестве создатели машины не сообщили. При этом уточнено, что на скорости до 96 км/ч (60 миль в час) автомобиль может ехать только на электромоторе. Новинка вдвое более экономична, чем традиционные служебные машины полиции.

Police Responder получил специальную чёрно-белую окраску, необходимые мигалки и органы управления спецоборудованием — рацией и дополнительным прожектором. В зависимости от потребностей полиции машину могут дополнить бампером-тараном и специальными колёсами с более прочными покрышками.

<p>Ford Police Responder. Фото: © Ford</p>

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