Cadillac вслед за Tesla заманивает клиентов "автопилотом"

Седан Cadillac CT6 2018 модельного года получил функцию Super Cruise с адаптивным круиз-контролем. Аналогичная технология у Tesla называется автопилотом.

Обновлённая модель способна без участия водителя двигаться по шоссе. Электроника удерживает полосу движения, замедляется и ускоряется без вмешательства человека, но требует его внимания.

Датчики, лидары и GPS-данные обеспечивают движение автомобиля. На отдельных участках дорог Cadillac CT6 может ехать, ориентируясь только на данные карты. Инженеры марки для создания точной сети дорог проезжали ключевые магистрали и фиксировали необходимые для автопилота данные.

На руле установлена инфракрасная камера, направленная в салон. Если система Super Cruise фиксирует, что взгляд водителя отведён от дороги, то раздаются световые и звуковые сигналы, привлекающие внимание человека. В отсутствие реакции водителя электроника остановит машину.

В продажу Cadillac CT6 с функцией Super Cruise поступит в Северной Америке осенью 2017 года.