Министра культуры Красноярского края оштрафовали по видео в Instagram

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Министра культуры Красноярского края оштрафовали по видео в Instagram

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Фото: Соцсети

Один из жителей региона отправил в ГИБДД ссылку на видеоролик, где зафиксировано нарушение ПДД.

В своём "инстаграме" Елена Мироненко, занимающая пост министра культуры Красноярского края, опубликовала видеоролик из автомобиля. Вместе со скрипачом Вадимом Репиным она едет на заднем сиденье машины, причём никто из пассажиров не пристёгнут ремнями безопасности.

#ВадимРепин #КультураКрасноярья #Россия #музыка

Публикация от Elena Mironenko (@mironenko_the_one)

Пользователь под ником hellgreed сообщил о нарушении в ГИБДД, где по итогам проверки водителя министра культуры оштрафовали на 1 тысячу рублей, а её саму — на 500 рублей.

— Рада, что так внимательно следите за моей жизнью и готовы тратить своё личное время на заявления в ГИБДД — это бесценно! Вадиму Репину, легендарному мировому музыканту, тоже передам Ваш привет и величайшую обеспокоенность от гостеприимных и добрых красноярцев! — прокомментировала штраф Елена Мироненко.

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