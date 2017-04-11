Министра культуры Красноярского края оштрафовали по видео в Instagram

Один из жителей региона отправил в ГИБДД ссылку на видеоролик, где зафиксировано нарушение ПДД.

В своём "инстаграме" Елена Мироненко, занимающая пост министра культуры Красноярского края, опубликовала видеоролик из автомобиля. Вместе со скрипачом Вадимом Репиным она едет на заднем сиденье машины, причём никто из пассажиров не пристёгнут ремнями безопасности.

#ВадимРепин #КультураКрасноярья #Россия #музыка Публикация от Elena Mironenko (@mironenko_the_one) Мар 27 2017 в 11:44 PDT

Пользователь под ником hellgreed сообщил о нарушении в ГИБДД, где по итогам проверки водителя министра культуры оштрафовали на 1 тысячу рублей, а её саму — на 500 рублей.

— Рада, что так внимательно следите за моей жизнью и готовы тратить своё личное время на заявления в ГИБДД — это бесценно! Вадиму Репину, легендарному мировому музыканту, тоже передам Ваш привет и величайшую обеспокоенность от гостеприимных и добрых красноярцев! — прокомментировала штраф Елена Мироненко.