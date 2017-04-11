Под Липецком самосвал "зажевал" Daewoo Nexia

ДТП между грузовиком и легковым автомобилем произошло на окружной трассе Липецка.

Авария произошла около полудня 8 апреля на окружной трассе под Липецком по направлению к кольцу Трубного завода. Автомобили двигались в одном направлении по соседним полосам, но в какой-то момент красный Daewoo Nexia оказался в слепой зоне грузовика.

Четырёхосный китайский самосвал, перестраиваясь в крайний правый ряд, не заметил легковушку и переехал её. После столкновения Daewoo Nexia несколько раз развернуло, и он врезалась в отбойник на разделительной полосе.

По словам автора видеозаписи, ехавшего за попавшими в ДТП автомобилями, никто из водителей и пассажиров не пострадал в столкновении.