"АвтоВАЗ" показал, как будут выглядеть будущие Lada

В первой Московской биеннале дизайна принял участие концерн "АвтоВАЗ", представив эволюцию стиля марки Lada до 2050 года.

В работе биеннале принял участие директор по дизайну "АвтоВАЗа" Стив Маттин, который рассказал о развитии стиля марки Lada — на примере серийного седана Vesta, готовящегося к производству универсала Vesta Cross и концепт-кара XCODE.

Серийным воплощением фирменного стиля с "икс-графикой" стала входящая в топ-5 продаж новых автомобилей Lada Vesta. Ближайшее будущее развития облика марки продемонстрирует модель Vesta Cross, которая пойдёт в производство во второй половине 2017 года. Ещё более выразительным, контрастным и эмоциональным дизайн Lada станет при выпуске кроссовера XCODE, сроки появления которого в продаже пока не определены.

Взгляд на будущее автомобилей "АвтоВАЗа" продемонстрировал Московский политехнический институт. Студенты при участии специалистов Московской студии дизайна "АвтоВАЗа" разработали и представил проект "LADA_2050 — Видение мобильности будущего".