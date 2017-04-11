Водитель прищемил гаишника из-за проверки тонировки

Бежецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области начал проверку.

По сообщениям в местных СМИ, 4 апреля в Бежецке инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль "Газель". Поводом для проверки стали тонированные стёкла, но водитель стал мешать проверке уровня светопропуска­ния стёкол.

Чтобы не дать замерить степень тонированности стёкол, автомобилист, оскорбив сотрудников ГИБДД, заперся в автомобиле и при этом зажал руку инспектора стеклом двери.

В ведомстве организовали доследственную проверку по фактам, изложенным в СМИ. По итогам следствия будет определено наказание для водителя-нарушителя.