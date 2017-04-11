Водитель прищемил гаишника из-за проверки тонировки

По сообщениям в местных СМИ, 4 апреля в Бежецке инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль "Газель". Поводом для проверки стали тонированные стёкла, но водитель стал мешать проверке уровня светопропускания стёкол.
Чтобы не дать замерить степень тонированности стёкол, автомобилист, оскорбив сотрудников ГИБДД, заперся в автомобиле и при этом зажал руку инспектора стеклом двери.
В ведомстве организовали доследственную проверку по фактам, изложенным в СМИ. По итогам следствия будет определено наказание для водителя-нарушителя.
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