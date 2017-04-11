Камбоджийцы избили пьяного русского туриста, протаранившего их на внедорожнике

Участники "пьяного" ДТП в курортном городе Камбоджи оказались в одной и той же больнице.

Инцидент произошёл в коммуне Буон в Сиануквиле, сообщает The Cambodia Daily. Пьяный водитель, который оказался туристом из России, за рулём внедорожника Toyota 4Runner протаранил двух мотоциклистов. При попытке уехать с места ДТП россиянина догнали на мотоциклах пять или шесть камбоджийцев.

Очевидцы ДТП, оказавшиеся друзьями попавших под колёса мотоциклистов, закидали камнями и избили водителя внедорожника. Спасти россиянина от расправы смогли только местные полицейские, которые отправили участников ДТП в одну больницу.

Никто из трёх попавших в аварию людей серьёзных травм не получил, и все они были отпущены после оказания первой помощи. Поскольку все без исключения участники ДТП оказались пьяными, претензий друг к другу у них не возникло и полиция не стала возбуждать дело.