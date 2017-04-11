Lexus потратил пять месяцев на дизайн решётки радиатора

Спортивная комплектация F Sport для седана Lexus LS будет представлена публике в Нью-Йорке.

Автомобиль в новой комплектации, не считая усиленных тормозов и перенастроенной пневмоподвески, отличается только декором. В салоне установлены руль и панель приборов от спорткара RC F, а дерево в отделке заменено металлом. Из металла также сделаны накладки на педали.

Внешне исполнение F Sport можно отличить от обычных Lexus LS благодаря аэродинамическому обвесу из новых бамперов и порогов и колёс диаметром 20 дюймов. Кроме того, у седана появилась новая решётка радиатора, на создание которой у инженеров ушло пять месяцев. Это время ушло на поиск оптимальной формы, сочетающей необходимые показатели аэродинамики и требуемый дизайнерами внешний вид.

Спортивный вариант можно заказать в комплекте как с моделью LS 500, у которой новый 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 415 л.с. и десятиступенчатая АКПП, так и с LS 500h, где установлен бензоэлектрический гибридный мотор мощностью 354 л.с. и уникальная коробка передач, объединяющая четырёхступенчатую АКПП и вариатор.