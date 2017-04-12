В Приморье появится электромобильный завод

Строительство предприятия по конвертации подержанных машин в электромобили начнётся весной 2018 года.

Совместное российско-японское предприятие получит название "Прометей" и станет резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", сообщает администрация Приморья.

— Под развитие российско-японского проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, идёт проработка бизнес-плана и проектирование. На первом этапе планируем производить до пяти тысяч автомобилей в год. К работам приступим в следующем году, когда будет готова инфраструктура ТОР, — сообщил генеральный директор группы компаний "Сумотори" Виталий Веркеенко.

Вместе с выпуском электромобилей новое предприятие также займётся переработкой и утилизацией легковушек и грузовиков, выработавших свой ресурс. Ожидаемый объём работы — переработка двух тысяч машин ежемесячно.

Соглашение по выпуску электромобилей в Приморье, напомним, было подписано в ноябре 2016 года губернатором региона Владимиром Миклушевским, руководителем технохолдинга "Сумотори" и корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. в Токио.