Nissan отметил юбилей культового спорткара спецверсией

Полувековой юбилей будет в 2019 году, а спецверсия Nissan 370Z Heritage Edition уже вышла.

Автомобиль приурочен к 50-летию с момента появления первой модели с индексом Z. Для особого спорткара предусмотрены две схемы окраски — жёлтый кузов и чёрные элементы и серебристый кузов с чёрными элементами.

Салон, наоборот, выполнен в чёрном цвете с жёлтыми деталями. У купе поменялись фары и фонари, изменились бампера, а ручки дверей отделаны чёрным хромом.

Для Nissan 370Z Heritage Edition доступен бензиновый 3.7 V6 мощностью 332 л.с. — его можно заказать с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатой автоматической.