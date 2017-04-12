Nissan отметил юбилей культового спорткара спецверсией

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Nissan отметил юбилей культового спорткара спецверсией

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Nissan 370Z Heritage Edition. Фото: © Nissan

Полувековой юбилей будет в 2019 году, а спецверсия Nissan 370Z Heritage Edition уже вышла.

Автомобиль приурочен к 50-летию с момента появления первой модели с индексом Z. Для особого спорткара предусмотрены две схемы окраски — жёлтый кузов и чёрные элементы и серебристый кузов с чёрными элементами.

<p>Nissan 370Z Heritage Edition. Фото: © Nissan</p>

Салон, наоборот, выполнен в чёрном цвете с жёлтыми деталями. У купе поменялись фары и фонари, изменились бампера, а ручки дверей отделаны чёрным хромом.

<p>Nissan 370Z Heritage Edition. Фото: © Nissan</p>

Для Nissan 370Z Heritage Edition доступен бензиновый 3.7 V6 мощностью 332 л.с. — его можно заказать с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатой автоматической.

<p>Nissan 370Z Heritage Edition. Фото: © Nissan</p>

Автор:
МВ
Максим  Вершинин
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