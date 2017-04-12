Buick Enclave стал первой моделью нового бренда GM

Модель Buick Enclave Avenir стала одной из премьер марки на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Автомобиль, являющийся конкурентом Acura MDX, Audi Q7 и Infiniti QX60, получил новый дизайн кузова. Вся оптика выполнена с использованием светодиодов. Также стало богаче техническое оснащение кроссовера. Стандартное оборудование включает камеру заднего обзора, задний парковочный ассистент и семь подушек безопасности, систему предупреждения о столкновении и о выходе из полосы движения.

В салоне кроссовера улучшена шумоизоляция и установлен штатный ионизатор воздуха, который помогает справиться с внешними и внутренними запахами и уменьшает количество бактерий, вирусов, пыли, мусора и пыльцы. Оснащение модели также включает в себя точку доступа OnStar 4G LTE Wi-Fi с бесплатным интернетом в течение пяти лет, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, трёхзонный климат-контроль, шесть USB-портов и многое другое.

Новинка стала первой моделью суббренда Avenir. Каждый автомобиль будет оснащаться эксклюзивной 3D-​​решёткой радиатора, особыми по дизайну колёсами, уникальной отделкой салона, также расширится список базового оснащения.