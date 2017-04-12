Экс-глава ГИБДД Кудымкара сядет на 4 года за пьяное ДТП

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Экс-глава ГИБДД Кудымкара сядет на 4 года за пьяное ДТП

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Фото: ©РИА Новости / Алексей Куденко

Бывший начальник ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» признан виновным в ДТП со смертельным исходом.

25 мая 2016 года тогда еще начальник ГИБДД Кудымкара сел за руль Toyota RAV4 в состоянии опьянения, сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю. Водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину, где наехал на дерево перевернул машину. В результате ДТП погиб непристегнутый пассажир.

Суд приговорил виновника ДТП к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении и на 3 года лишил прав. Также с осужденного суд вызскал 2 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Автор:
МВ
Максим  Вершинин
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