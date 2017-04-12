Страховщиков ОСАГО снова уличили в сверхприбыли

Страховщики уверяют, что ОСАГО убыточно. Однако отказываться от него ни за что не хотят и просят снова повысить стоимость полисов автогражданки.

Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков обвинил автостраховщиков в том, что они получают необоснованный доход и вводят в заблуждение потребителей, сообщают "Ведомости". По данным Игоря Костикова, у страховых компаний доходы превышают расходы и тарифы на ОСАГО должны снижаться, а не расти. Свои доводы, с которыми не согласны страховщики, он изложил в письме к первому зампреду Центробанка Сергею Швецову.

Игорь Костиков сообщает, что из положенных 80% собранной премии на страховые и компенсационные выплаты страховщики направили на выплаты только 69%. При этом страховые компании отрекаются от сверхдоходов.

Ранее Лайф сообщал, что исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев озвучил список населённых пунктов, где необходимо повышение или понижение регионального коэффициента стоимости автогражданки.