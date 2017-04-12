Китайский "лексус" косит под Maserati Levante

Модель дебютирует в апреле на китайском рынке. Кроссовер Wey VV7 внешне напоминает представленный недавно итальянский Maserati Levante, а в интерьере новинки заметно влияние марок Audi (общая архитектура передней панели) и DS (дизайн руля).
Китайский автомобиль должен получить полный привод, семиступенчатую автоматическую коробку передач и турбомотор 2.0 мощностью 234 л. с.
Ранее Лайф сообщал, что Wey — это новый бренд китайской компании Great Wall Motor, который должен конкурировать с машинами компаний Toyota и Volkswagen.
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