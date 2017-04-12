Китайский "лексус" косит под Maserati Levante

В дизайне серийного кроссовера Wey VV7 угадываются черты сразу нескольких европейских моделей.

Модель дебютирует в апреле на китайском рынке. Кроссовер Wey VV7 внешне напоминает представленный недавно итальянский Maserati Levante, а в интерьере новинки заметно влияние марок Audi (общая архитектура передней панели) и DS (дизайн руля).

Китайский автомобиль должен получить полный привод, семиступенчатую автоматическую коробку передач и турбомотор 2.0 мощностью 234 л. с.

Ранее Лайф сообщал, что Wey — это новый бренд китайской компании Great Wall Motor, который должен конкурировать с машинами компаний Toyota и Volkswagen.