Нимфа в законе. Как живёт адвокат, которого раньше вызывали совсем не в суды

28-летняя Надя Го не предполагала, что пикантные подробности её прежней жизни станут достоянием общественности и поставят под угрозу её карьеру.

Всенародная известность пришла к Наде Го в декабре 2018 года. О жительнице Торонто, работавшей адвокатом по уголовным делам, написали местные таблоиды. Как оказалось, на заре карьеры она занималась не только юриспруденцией. По данным СМИ, Го начинала девушкой по вызову, которую клиенты знали под псевдонимом Дон Ли (от англ. dawn — "рассвет"), передаёт издание Huck.

Когда я увидела себя в новостях, первой моей мыслью было: "По крайней мере, они использовали неплохое фото". А вообще, это стало для меня полной неожиданностью. Я не могла поверить в то, что это происходит со мной Надя Го

"Нимфа в законе", "адвокат-соблазнительница" — журналисты не скупились на хлёсткие заголовки. На следующий день после того, как скандальные материалы появились в прессе, Го должна была выступать перед юридическим обществом провинции Онтарио, куда её вызвали из-за нелицеприятных комментариев о полиции и судьях, которые она иногда оставляла в соцсетях. И новость о бурном прошлом не увеличивала её шансы на сохранение адвокатской лицензии.

Больше всего я боялась реакции отца. Он очень переживал за меня и в школе, и в академии. Сейчас мы просто не касаемся этой темы Надя Го

Несмотря на ущерб, нанесённый её репутации, Наде удалось остаться в профессии. Теперь она ведёт блог, в том числе о правах секс-работниц, готовит к публикации автобиографию и собирается открыть собственную юридическую консультацию. В сложный период Надю поддержали бывшие коллеги по цеху: она не только услышала от них множество добрых слов, но и нашла себе нескольких подзащитных благодаря старым связям.

Меня воодушевляло ещё и то, что большинству знакомых моего возраста не было дела до моего прошлого Надя Го

Надю часто узнают в судах, но теперь это её не смущает. По словам адвоката, она на каждом заседании старается доказать всем, что опыт работы в секс-индустрии — это не приговор. Более того, когда речь заходит о защите интересов её бывших коллег, Надя часто употребляет местоимение "мы", целиком ассоциируя себя с профессией, которая для многих становится чёрной меткой. Но, как видно, только не для неё.

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