Азовское море превратилось в желе из мёртвых медуз — шокирующие видео очевидцев

В соцсетях уже несколько дней появляются ролики, где можно увидеть большие скопления мёртвых медуз в Азовском море, из-за которых вода поменяла свой цвет. Туристы и местные жители не могут зайти в воду и бьются в догадках над причинами массовой гибели животных, покрывших побережье.
Когда очень много медуз, это признак сильного загрязнения воды! Боюсь, в ближайшее время ничего хорошего планету не ждёт!
Maximsotula7777
Почему раньше такого не было
Denisinzpua
Как вы понимаете, это ненормально для Азовского моря. Такого никогда не было. <...> Помните, эту планету мы арендуем у своих детей
Bogdana Cherniavskaya
При этом местные СМИ указывают, что причиной гибели медуз послужила высокая солёность воды, пишет УНИАН. А врачи говорят о том, что контакта с медузами следует избегать в том числе аллергикам, и отмечают, что они могут жалить даже мёртвые.