Азовское море превратилось в желе из мёртвых медуз — шокирующие видео очевидцев

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Видео © Instagram/onenewszp

Появление медуз, заполонивших западное побережье Азовского моря, вызвало беспокойство среди туристов и местных жителей.

В соцсетях уже несколько дней появляются ролики, где можно увидеть большие скопления мёртвых медуз в Азовском море, из-за которых вода поменяла свой цвет. Туристы и местные жители не могут зайти в воду и бьются в догадках над причинами массовой гибели животных, покрывших побережье.

Когда очень много медуз, это признак сильного загрязнения воды! Боюсь, в ближайшее время ничего хорошего планету не ждёт!

Maximsotula7777

Почему раньше такого не было

Denisinzpua

Как вы понимаете, это ненормально для Азовского моря. Такого никогда не было. <...> Помните, эту планету мы арендуем у своих детей

Bogdana Cherniavskaya

При этом местные СМИ указывают, что причиной гибели медуз послужила высокая солёность воды, пишет УНИАН. А врачи говорят о том, что контакта с медузами следует избегать в том числе аллергикам, и отмечают, что они могут жалить даже мёртвые.

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