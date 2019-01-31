"Как у подростка прыщавого". Айза шокировала селфи без мейка и фотошопа

Популярный блогер и дизайнер Айза Анохина выложила в Instagram фотографию без яркого макияжа и фильтров. И, судя по снимку, девушка не может похвастаться идеальной кожей: её лицо усыпано прыщами и воспалениями.

В описании к фото Анохина пояснила, что так её лицо выглядит не всегда — просто на этот раз организм на что-то обиделся.

Моё лицо без Facetune и без фильтра. Пусть мой организм обиделся на меня и сделал такое с моим лицом) Но оно такое, какое есть) и я его люблю Айза Анохина

Большинство подписчиков поблагодарили девушку за смелость и призвали почаще выкладывать "честные" фотографии. Но появились под снимком и неоднозначные комментарии.

Ну вот, а я комплексовала... jjkkll6973

Да пойдёт, как у подростка прыщавого, тоже нормально kosha81_

А прыщи очень даже молодят! tetyamotya

Кроме того, некоторые подписчики предположили, что состояние кожи Айзы связано со стрессом из-за поведения Влада Соколовского. Напомним, что девушка является близкой подругой его бывшей жены Риты Дакоты. Впрочем, сама Айза эти предположения никак не прокомментировала.

Соколовский рассказал об изменах, не выдержав унижения от Айзы