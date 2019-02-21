План на день: а) раздеться; б) поругаться. Айзе дался этот выбор особенно тяжело

34-летняя экс-супруга рэпера Гуфа сейчас большую часть времени проводит на Бали вместе с новым мужем и детьми. И не устаёт делиться кадрами из тёплых краёв.

Популярный блогер и дизайнер Айза любит похвастаться фигурой в купальнике на фоне красивых пейзажей. Но на этот раз решила сделать более откровенное фото. Девушка выложила чёрно-белый снимок, где предстала полностью голой. А на её спину падает тень от пальмового листа. Фото в подобном силе стали особенно популярными у звёзд.

Возможно, на такой смелый поступок девушку сподвигла жара. В подписи к фото Айза указала, что на Бали сейчас некомфортно из-за высокой температуры. А соотечественникам, наоборот, пожелала не мёрзнуть.

Сегодня мне в первый раз за 100 лет захотелось замёрзнуть. Уж очень жарко сейчас на Бали. Ведь сейчас должен быть сезон дождей, а дождей нет! Суперсолнце плюс супервлажность равно полное отсутствие энергии и каша в голове! Айза Анохина

Однако не всем подписчикам пришлась по вкусу раскованность Айзы. Среди комментариев с комплиментами нашлись и негативные. Фанаты отмечали, что женщине, воспитывающей детей, стоит быть скромнее.

Женщины с возрастом дуреют, а деткам придётся краснеть в школе за эту пошлость и непроходимую глупость condor_oil

Блин, ну это перебор, растить двоих мальчиков — и такие фото, ну хорош <...> abramoly

Однако, помимо откровенных фото в "Инстаграме", Айза недавно привлекла к себе внимание скандалом с бывшей подругой, Алёной Водонаевой. Последняя обвинила Анохину в предательстве, а Айза пожелала ей в ответ "психического здоровья".