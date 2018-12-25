Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа захватил свадьбу, угрожая молодожёнам трезубцем

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Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа захватил свадьбу, угрожая молодожёнам трезубцем

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Актёра, который отдыхал поблизости с семьёй, попросили сделать фото на память, но что-то пошло не так.

Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа отдыхал вместе со своей семьёй и друзьями на пляже на Гавайях, когда там проходила чья-то свадьба. Гости церемонии заметили актёра и попросили сделать с ним пару необычных фотографий, и тот без проблем согласился, сообщает Mirror.

<p>Фото © BackGrid</p>

Джейсон взял трезубец и устроил шутливую фотосессию с молодожёнами, а после согласился сделать селфи со всеми желающими.

<p>Фото © BackGrid</p>

Ранее популярный американский актёр удивил поклонников, появившись на публике с причёской школьницы. Свой поступок 39-летний Джейсон объяснил тем, что его дочери неплохо делают хвостики.

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