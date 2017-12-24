У звезды сериала "Кухня" родилась дочь

Актёр, звезда сериала "Кухня" Никита Тарасов стал отцом: его жена Марина Гаврюшина родила дочь в Московском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова.

Публикация от Никита Тарасов (@nikitatarasov) Дек 23, 2017 at 3:04 PST

Тарасов поспешил поделиться счастливой новостью со своими подписчиками в "Инстаграме". Никита опубликовал фото из родительного отделения, на котором он, одетый в медицинский халат, держит новорождённую дочку на руках, с хештегом #спасиболюбимая. Счастливые родители решили назвать дочь Таисией.

Публикация от Никита Тарасов (@nikitatarasov) Окт 20, 2017 at 2:58 PDT

Помимо сериала "Кухня" Тарасов сыграл более 90 ролей в кино, в том числе в таких популярных картинах, как "Битва за Севастополь", "Интимные места", "Монах и бес" и др. Свои отношения с Мариной Гаврюшиной Тарасов зарегистрировал в августе 2017 года.