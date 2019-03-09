"Для любви расстояние — не помеха" и ещё 9 уроков жизни Владимира Этуша

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"Для любви расстояние — не помеха" и ещё 9 уроков жизни Владимира Этуша

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Народный артист СССР ушёл из жизни 9 марта на 97-м году жизни. Лайф подготовил подборку цитат всенародно любимого актёра.

Для любви расстояние — не помеха

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Человеческий организм способен на очень многое

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Можно любить женщин направо и налево и при этом творчески быть несостоятельным. А можно иссякнуть как мужчина, но восполнить это в работе

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Нужно по возможности давать человеку шанс

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Врождёнными могут быть только какие-то актёрские задатки. А во что, как и насколько они разовьются?.. Это зависит от характера условного ученика

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

В жизни, как в шахматах: с чёрной клеточки на белую

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Я никогда не говорю того, чего не думаю

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мне кажется, жизнь вообще череда компромиссов

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Комедия — дело серьёзное

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Главные ценности — это доброта, сострадание и честность

Владимир Этуш

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как сообщал Лайф, народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта в больнице. Последние годы жизни актёр часто испытывал проблемы со здоровьем.

Прежде всего Владимир Этуш обрёл славу благодаря своим многочисленным ролям в советских кинофильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Также являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", имел множество наград и званий за вклад в развитие отечественной культуры. Кроме того, актёр был участником Великой Отечественной войны, в ходе которой неоднократно награждался за проявленные мужество и отвагу.

Автор:
Алена Шаповалова
АШ
Алена Шаповалова
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