"Не люблю людей милых — я им не верю". Правила жизни Леонида Броневого
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
От прожитой жизни два чувства остались — чувство страха и чувство голода: вечный голод и вечный страх
Леонид Броневой
Не люблю людей милых — я им не верю. Мне гораздо приятнее человек мрачный, пусть он даже мне что-то грубо скажет
Леонид Броневой
Слово "друг" — слишком большое слово. Друг — это тот, кому ты должен всего себя отдать
Леонид Броневой
Я редко встречал людей, которые выпьют крепко — и вдруг становятся ещё добрее, чем были
Леонид Броневой
Художнику не нужна свобода. Художественное произведение рождается, когда есть сопротивление, когда надо на что-то жать, жать. Если есть свобода — нет материала
Леонид Броневой
Ничто — ни радость литераторов, ни искусство артистов — не сравнится по силе с ощущением власти
Леонид Броневой
Ставить заслонку нельзя — тогда твоя энергия перестанет идти в зал. Спектакль — это каждый раз такой небольшой бой
Леонид Броневой
Артист — бабская, в общем, профессия, и характеры у большинства бабские, хотя случаются у них периоды прекрасной солидарности
Леонид Броневой
Надо очень мало есть. В дни спектаклей я вообще почти не ем. В человеке и без того много скрытой энергии
Леонид Броневой
Сколько уже я видел этих плачущих большевиков! Что плакать? Стареть надо молча, умирать — с достоинством
Леонид Броневой
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