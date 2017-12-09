"Не люблю людей милых — я им не верю". Правила жизни Леонида Броневого

"Не люблю людей милых — я им не верю". Правила жизни Леонида Броневого

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Сегодня скончался выдающийся актёр театра и кино Леонид Броневой. В этой подборке из интервью с ним мы постарались собрать его правила жизни.

От прожитой жизни два чувства остались — чувство страха и чувство голода: вечный голод и вечный страх

Леонид Броневой

Не люблю людей милых — я им не верю. Мне гораздо приятнее человек мрачный, пусть он даже мне что-то грубо скажет

Леонид Броневой

Слово "друг" — слишком большое слово. Друг — это тот, кому ты должен всего себя отдать

Леонид Броневой

Я редко встречал людей, которые выпьют крепко — и вдруг становятся ещё добрее, чем были

Леонид Броневой

Художнику не нужна свобода. Художественное произведение рождается, когда есть сопротивление, когда надо на что-то жать, жать. Если есть свобода — нет материала

Леонид Броневой

Ничто — ни радость литераторов, ни искусство артистов — не сравнится по силе с ощущением власти

Леонид Броневой

Ставить заслонку нельзя — тогда твоя энергия перестанет идти в зал. Спектакль — это каждый раз такой небольшой бой

Леонид Броневой

Артист — бабская, в общем, профессия, и характеры у большинства бабские, хотя случаются у них периоды прекрасной солидарности

Леонид Броневой

Надо очень мало есть. В дни спектаклей я вообще почти не ем. В человеке и без того много скрытой энергии

Леонид Броневой

Сколько уже я видел этих плачущих большевиков! Что плакать? Стареть надо молча, умирать — с достоинством

Леонид Броневой

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