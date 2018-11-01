Актёр из "Лучше звоните Солу" 20 лет притворялся ветераном, отрезав себе руку

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Актёр из "Лучше звоните Солу" 20 лет притворялся ветераном, отрезав себе руку

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В интервью мужчина признался, что в то время страдал биполярным расстройством и не принимал лекарства.

Актёр, который появился в одной из серий "Лучше звоните Солу", признался, что в течение 20 лет обманывал всех. Тодд Лоусон Латурретт выдавал себя за ветерана и врал, что потерял руку в военных действиях. Однако правда далека от реальности. Об этом он рассказал местному каналу KOB 4 в Альбукерке, Нью-Мексико.

<p>Фото © A&amp;E/Netflix</p>

Дело в том, что Латурретт страдал биполярным расстройством и около 20 лет назад во время обострения он решил удалить себе руку с помощью циркулярной пилы и прижечь рану. Латурретт объяснил, что на тот момент он не принимал лекарства, поэтому не смог себя контролировать.

<p>Фото © Facebook</p>

До этого инцидента мужчина пытался начать актёрскую карьеру, но у него никак не получилось. Первую роль он получил, только когда потерял руку и соврал, что является ветераном войны.

Они верили мне, что я именно тот, за кого себя выдавал. Меня нанимали благодаря тому, что я лгал

Тодд Лоусон Латурретт

<p>Фото © A&amp;E/Netflix</p>

Мужчина объяснил своё признание тем, что ему необходимо "очищение". По словам актёра, ложь, которую он прятал внутри, мешала ему жить. В конце интервью он обратился к тем, кто страдает психическими проблемами.

Выбор в ваших руках — принимать лекарство утром или ночью. Рассуждения о моей жизни не должны вас касаться

Тодд Лоусон Латурретт

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