Актёр из "Лучше звоните Солу" 20 лет притворялся ветераном, отрезав себе руку

В интервью мужчина признался, что в то время страдал биполярным расстройством и не принимал лекарства.

Актёр, который появился в одной из серий "Лучше звоните Солу", признался, что в течение 20 лет обманывал всех. Тодд Лоусон Латурретт выдавал себя за ветерана и врал, что потерял руку в военных действиях. Однако правда далека от реальности. Об этом он рассказал местному каналу KOB 4 в Альбукерке, Нью-Мексико.

Дело в том, что Латурретт страдал биполярным расстройством и около 20 лет назад во время обострения он решил удалить себе руку с помощью циркулярной пилы и прижечь рану. Латурретт объяснил, что на тот момент он не принимал лекарства, поэтому не смог себя контролировать.

До этого инцидента мужчина пытался начать актёрскую карьеру, но у него никак не получилось. Первую роль он получил, только когда потерял руку и соврал, что является ветераном войны.

Они верили мне, что я именно тот, за кого себя выдавал. Меня нанимали благодаря тому, что я лгал Тодд Лоусон Латурретт

Мужчина объяснил своё признание тем, что ему необходимо "очищение". По словам актёра, ложь, которую он прятал внутри, мешала ему жить. В конце интервью он обратился к тем, кто страдает психическими проблемами.