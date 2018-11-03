Освободите кабинет! Актёр и телеведущий Эдуард Мацаберидзе победил рак

Ведущий кулинарного тревел-шоу "Еда, я люблю тебя" и звезда сериала "Сладкая жизнь" Эд Мацаберидзе рассказал, что его борьба с раком лимфатической системы закончилась победой.

Радостной новостью Мацаберидзе поделился на шоу "Вечерний Ургант". По словам мужчины, после изучения результатов ПЭТ-КТ онколог попросила его покинуть кабинет, потому что он больше не её пациент.

Она говорит: "Лимфомы нет". Я говорю: "И что дальше?" Она говорит: "Освободите кабинет" Эдуард Мацаберидзе

Ведущий признался, что эта новость застала его врасплох.

Чего-то не хватает, какая-то незаконченность. Потому что у тебя полгода был враг, против которого ты сражался, а теперь тебе говорят: "Всё, война закончилась". Ты такой: "И что мне делать?" А тебе: "Ну всё, ты уволен" Эдуард Мацаберидзе

На всякий случай Мацаберидзе съездил в Израиль, но зарубежные врачи лишь подтвердили слова своих российских коллег: шести курсов химиотерапии оказалось достаточно. Кстати, сам процесс лечения мужчина охарактеризовал с присущим ему чувством юмора.

Мне показалось, что химиотерапия — это пробник старости Эдуард Мацаберидзе

В конце программы Эд призвал зрителей не избегать врачей и хотя бы раз в полгода сдавать общий анализ крови.