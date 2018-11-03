Освободите кабинет! Актёр и телеведущий Эдуард Мацаберидзе победил рак

Радостной новостью Мацаберидзе поделился на шоу "Вечерний Ургант". По словам мужчины, после изучения результатов ПЭТ-КТ онколог попросила его покинуть кабинет, потому что он больше не её пациент.
Она говорит: "Лимфомы нет". Я говорю: "И что дальше?" Она говорит: "Освободите кабинет"
Эдуард Мацаберидзе
Ведущий признался, что эта новость застала его врасплох.
Чего-то не хватает, какая-то незаконченность. Потому что у тебя полгода был враг, против которого ты сражался, а теперь тебе говорят: "Всё, война закончилась". Ты такой: "И что мне делать?" А тебе: "Ну всё, ты уволен"
Эдуард Мацаберидзе
На всякий случай Мацаберидзе съездил в Израиль, но зарубежные врачи лишь подтвердили слова своих российских коллег: шести курсов химиотерапии оказалось достаточно. Кстати, сам процесс лечения мужчина охарактеризовал с присущим ему чувством юмора.
Мне показалось, что химиотерапия — это пробник старости
Эдуард Мацаберидзе
В конце программы Эд призвал зрителей не избегать врачей и хотя бы раз в полгода сдавать общий анализ крови.
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