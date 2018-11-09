Актёру сериала "Друзья" предложили $1 млн, чтобы он снялся в порнопародии

Трудно представить, чтобы кто-нибудь из зрителей фантазировал о взрослой версии сериала "Друзья". Однако портал YouPorn так не считает и в скором времени приступит к съёмкам эротического продолжения. Причём студия настроилась вполне серьёзно и уже предложила Дэвиду Швиммеру одну из главных ролей. Если актёр ответит согласием, то получит $1 млн, сообщает LadBible.
Портал опубликовал открытое письмо, в котором попросил знаменитость хотя бы подумать над предложением.
Мы в YouPorn, как и многие другие, скучаем по тому времени, когда вы неловко доказывали Рейчел и Джоуи, что вы "в порядке"! Или в тот раз, когда пытались научить Рейчел и Фиби состоянию полной осознанности.. Унаги!
YouPorn
Видимо, у Швиммера началась череда неудач. Сначала полиция разыскивает его по подозрению в краже в магазине, а теперь это...
Напомним, ранее полиция Блэкпула объявила в розыск грабителя, как две капли воды похожего на героя сериала "Друзья". В ответ 52-летний актёр выложил в "Твиттере" смешное видео, которое стало доказательством того, что он непричастен к преступлению.
Officers, I swear it wasn't me.— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.
As you can see, I was in New York.
To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR
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