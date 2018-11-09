Актёру сериала "Друзья" предложили $1 млн, чтобы он снялся в порнопародии

В открытом письме 52-летнему актёру предложили одну из главных ролей, и пока его ответ не известен.

Трудно представить, чтобы кто-нибудь из зрителей фантазировал о взрослой версии сериала "Друзья". Однако портал YouPorn так не считает и в скором времени приступит к съёмкам эротического продолжения. Причём студия настроилась вполне серьёзно и уже предложила Дэвиду Швиммеру одну из главных ролей. Если актёр ответит согласием, то получит $1 млн, сообщает LadBible.

Портал опубликовал открытое письмо, в котором попросил знаменитость хотя бы подумать над предложением.

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Видимо, у Швиммера началась череда неудач. Сначала полиция разыскивает его по подозрению в краже в магазине, а теперь это...

Напомним, ранее полиция Блэкпула объявила в розыск грабителя, как две капли воды похожего на героя сериала "Друзья". В ответ 52-летний актёр выложил в "Твиттере" смешное видео, которое стало доказательством того, что он непричастен к преступлению.