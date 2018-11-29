Загадочная смерть самой успешной русской актрисы Голливуда

Таинственная гибель звезды "Вестсайдской истории" уже 30 лет будоражит умы следователей со всего мира. Её тело обнаружили в миле от побережья Санта-Каталины. Ночь перед гибелью она провела на яхте. Несчастный случай или жестокое убийство?

29 ноября 1981 года погибла Натали Вуд, ставшая самой успешной русской актрисой Голливуда. Дочь беженцев из революционной России, взобравшаяся на вершину западного киноолимпа, погибла при загадочных обстоятельствах. Её таинственная смерть более 30 лет будоражит умы поклонников и исследователей и остаётся такой же загадкой, как реальная личность Джека Потрошителя или история "дятловцев".

Происхождение

Натали Вуд родилась в 1938 году. Её родители — Николай Захаренко и Мария Зудилова — уроженцы Российской империи. Николай Захаренко родился во Владивостоке в семье рабочего шоколадной фабрики. Его отец воевал за белых и погиб в одной из стычек осенью 1918 года. Его супруга с тремя детьми бежала от захлестнувшего страну насилия в Шанхай. Оттуда ей удалось связаться со своим жившим в Канаде братом и перебраться к нему. Позднее подросший Николай перебрался в США, где и встретил свою жену Марию.

Мария Зудилова родилась в Барнауле в семье весьма обеспеченного фабриканта, владевшего свечными и мыльными заводами в городе и окрестностях. В 1918 году семья бросила всё и бежала в Харбин, где они прожили до конца 20-х. Позднее Мария перебралась в Америку.

Американская "Ирония судьбы"

Мария в юности мечтала стать балериной, а позже надеялась, что её дочь сможет сделать карьеру в творческой сфере. Благодаря тому что Наталья родилась уже в США, английский был для неё таким же родным языком, как и русский. Сама себя она называла русской.

В 4 года Наталья получила первую роль в фильме Ирвинга Пичела "Счастливая Земля". Роль была крошечной, но режиссёр запомнил девочку и пообещал матери замолвить за неё слово перед большими боссами, когда подвернётся случай. В том же году она снялась в эпизоде фильма "Луна зашла", также снятого Пичелом.

Лишь через два года она получила более крупную роль в фильме "Завтра навсегда", снятом тем же Пичелом. В главной роли снимался звёздный Орсон Уэллс. После нескольких эпизодических ролей 9-летняя Наталья (на тот момент по совету голливудских деятелей уже сменившая имя на более привычное для американского уха Натали Вуд) наконец получила первую по-настоящему звёздную роль в фильме "Чудо на 34-й улице". Этот фильм стал классикой рождественского кино и долгие годы исполнял роль, аналогичную "Иронии судьбы" в России.

После этого фильма Вуд стала звёздным ребёнком. До достижения совершеннолетия она успела сняться более чем в 20 фильмах, поработав с такими легендарными актёрами, как Джеймс Стюарт, Орсон Уэллс, Бетт Дейвис.

В 16 лет Вуд снялась в "Бунтаре без причины" с Джеймсом Дином (главным молодёжным секс-символом того времени), который стал культовым и получил три номинации на "Оскар". Сама Вуд была номинирована в категории "Лучшая актриса второго плана". Роль принесла ей непродолжительный роман с Элвисом Пресли, который как раз тогда оглушительно ворвался в хит-парады и был ещё не королём рок-н-ролла, а начинающей звездой.

Через год Вуд получила роль в другом культовом фильме — "Искатели", ставшем классикой вестерна. Режиссёром фильма был легендарный Джон Форд, а главную роль играл не менее легендарный Джон Уэйн. Два этих человека и по сей день являются символами американского вестерна, а "Искатели" — лучшим американским вестерном в истории.

На пике славы

Для детей-актёров взросление нередко означает конец карьеры. У многих не получается переход от характерных детских ролей ко взрослым. Тем не менее Вуд это с успехом удалось, хотя и не сразу. Пять лет после успеха "Бунтаря" и "Искателей" она не получала прорывных ролей, хотя и не сидела без работы.

Всё изменил фильм "Великолепие в траве", куда Вуд на главную роль пригласил один из самых статусных режиссёров эпохи Элиа Казан. Фильм имел несколько номинаций на "Оскар", а сама Вуд на этот раз боролась за статуэтку уже в категории "лучшая женская роль", но проиграла борьбу Софи Лорен.

Вторым крупным успехом стал фильм "Вестсайдская история", в котором Вуд также сыграла главную роль. Экранизация бродвейского мюзикла имела оглушительный успех. Фильм получил десять "Оскаров" (по этому показателю всё ещё входит в пятёрку лауреатов) и до сих пор считается одним из величайших мюзиклов в истории.

Далее последовала успешная комедийная мелодрама "Любовь с подходящим незнакомцем", которая принесла Вуд очередную номинацию на "Оскар". К 25 годам актриса имела уже три номинации на "Оскар" за лучшую женскую роль, но ни одной так и не получила.

Начиная со второй половины 60-х Вуд стала сниматься чуть реже. Она брала паузу для рождения ребёнка, а также увлеклась психоанализом и много времени проводила у психоаналитика. Хотя она по-прежнему получала первые роли в статусных фильмах, многие из которых были успешными (например, за роль в фильме "На слом!" актриса номинировалась на "Золотой глобус"), новых прорывов в карьере не было. Иногда сама Вуд упускала шансы.

Например, главная роль в фильме "Бонни и Клайд" изначально предназначалась именно для неё, но Вуд отказалась. В итоге на роль взяли мало кому известную начинающую актрису Фэй Данауэй. Фильм имел огромный успех и стал исторической вехой. Именно с него принято отсчитывать закат классического Голливуда и приход в американское кино "новой волны", которая за несколько лет необратимо изменила облик американского кинематографа. Данауэй после выхода фильма стала одним из главных секс-символов мирового кино.

Трижды замужем

Вуд трижды была замужем, но только за двумя мужчинами. Её первый муж Роберт Вагнер был её же третьим мужем. Вуд встретила Вагнера на съёмочной площадке, когда ей было 10 (он был старше на восемь лет), и, по собственному признанию, влюбилась навсегда. Вагнер был относительно известным актёром, но никогда не считался звездой в Голливуде (он был более популярен как актёр тв-сериалов). Но благодаря своей внешности был успешен у женщин. В мемуарах Вагнер рассказывал, что у него были романы с такими звёздами, как Элизабет Тейлор и Джоан Коллинз.

Впервые они поженились, когда ей было 19 лет. Брак продержался четыре с половиной года. Вуд тогда была на пике славы, звёздные роли шли одна за другой, а карьера Вагнера, наоборот, забуксовала. Это осложняло отношения между супругами, к тому же Вагнер ревновал жену ко всем партнёрам на съёмочной площадке.

В 1969 году Вуд вышла замуж за британского агента Ричарда Грегсона. Дела Грегсона тогда шли в гору. Его клиент — режиссёр Джон Шлезингер как раз тогда блестяще дебютировал в Америке, сняв "Полуночного ковбоя", получившего "Оскар" как лучший фильм и ставшего вехой в истории американского кино. Другой клиент Грегсона, актёр Алан Бейтс, номинировался на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Однако брак голливудской звезды и британского агента был недолговечным. Хотя у них и родилась дочь, супруги развелись через два с небольшим года, когда Вуд обвинила его в измене. Стоит отметить, что мать актрисы выступала против брака с Вагнером, которого она недолюбливала, но не поддержала решение дочери развестись с Грегсоном.

Вскоре Вуд вторично вышла замуж за Вагнера, с которым оставалась до самой смерти.

Таинственная гибель

29 ноября 1981 года тело Натали Вуд было обнаружено в миле от побережья Санта-Каталины. Ночь перед гибелью она провела на яхте в компании супруга, актёра Кристофера Уокена и капитана яхты Денниса Дэверна.

Полиции так и не удалось однозначно установить, каким образом Вуд оказалась в воде. Следствие пришло к выводу, что произошёл несчастный случай. В тот вечер они втроём пили вино, и Уокен (напарник Вуд по фильму "Мозговой штурм") заявил, что актрисе надо чаще сниматься (она делала паузу в связи с повторным замужеством и рождением дочери). Вагнер, всегда ревновавший жену к напарникам, ответил весьма резко, вспылил, и мужчины начали ругаться. После того как взбешённый Вагнер разбил бутылку вина об пол, Вуд ушла в свою комнату, но на самом деле попыталась сесть в лодку, чтобы доплыть до берега и вернуться домой. Но будучи в состоянии лёгкого опьянения, она не удержала равновесия и выпала за борт (Вуд не умела плавать), а ссорившиеся в каюте мужчины этого якобы не слышали. Хотя на руке актрисы были найдены синяки, а на щеке царапина, эксперты не смогли установить, при каких именно обстоятельствах они появились.

Младшая сестра актрисы Лана Вуд всегда считала именно Вагнера ответственным за смерть супруги, полагая, что ему есть что скрывать. Тем более что уже через два месяца весёлый вдовец сошёлся с другой актрисой и на безутешного супруга был не очень похож. Тем не менее официальные обвинения ему не предъявлялись.

В 2009 году капитан яхты Дэверн опубликовал книгу мемуаров, в которой сообщил о том, что на самом деле в ту ночь всё было несколько иначе. По его словам, ссора между Вагнером и Уокеном действительно была, но после того, как Вагнер разбил бутылку, Уокен ушёл спать в каюту, а дальше ругались уже Вагнер и Вуд. Соответственно, именно супруг был последним, кто видел её живой.

К 30-летию годовщины смерти актрисы, в 2011 году, дело было вновь открыто и расследование возобновлено. В феврале 2018 года следствие объявило, что Роберт Вагнер является "лицом, представляющим интерес". Этот термин из американской юстиции не имеет аналога в российской системе. Он означает, что данная персона пока не имеет официального статуса в расследовании, однако располагает важной для расследования информацией. Термин не имеет чётких критериев, однако нередко используется в отношении подозреваемых, против которых пока недостаточно улик или доказательств их причастности.