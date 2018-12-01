10 лучших фото жены рэпера Хаски, которую номинировали на "Оскар"

Алина Насибуллина сыграла главную роль в фильме "Хрусталь", который номинировали как "Лучший фильм на иностранном языке".

О том, что белорусскую картину "Хрусталь" выдвинули на "Оскар" впервые за 22 года, Лайф уже рассказывал, теперь же предлагаем внимательнее присмотреться к исполнительнице главной роли — Алине Насибуллиной.

Именно эта 28-летняя артистка сейчас является главной опорой для Дмитрия Кузнецова (настоящее имя рэпера Хаски), так как она его жена. Она выпускница Школы-студии МХАТ и мастерской Дмитрия Брусникина.

Также Алина сыграла в фильме с Алексеем Серебряковым "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов".

Насибуллина родилась в Новосибирске, и о том, как стала актрисой, говорит так:

Я училась на юридическом. У меня была мечта стать адвокатом и защищать людей. Мне казалось, что это единственное, что я могу делать. Так вот я училась и жила себе спокойно (или неспокойно) в Новосибирске Алина Насибуллина

А потом мои друзья убедили меня в том, что я актриса. Что было не так уж и сложно сделать. Я психанула и пошла в Новосибирский театральный институт Алина Насибуллина

Там мне сказали: "Девочка, ты учишься на бюджете в хорошем вузе, зачем тебе это нужно". Моя бабушка молила меня не идти в театральный. В Новосибирске не вышло, и я поступила в Москву, в Школу-студию МХАТ Алина Насибуллина

Замуж за Дмитрия Кузнецова Алина вышла в 2017 году.

Впервые за 20 лет. Белоруссия выдвинула на "Оскар" свой фильм