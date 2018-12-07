Сергей Бурунов: После смерти мамы я не помню весь следующий год — бухал и выл

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Сергей Бурунов: После смерти мамы я не помню весь следующий год — бухал и выл

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Актёр признался, что долгое время не мог справиться с потерей и обратился за помощью к психологу.

Сергей Бурунов, известный по роли Володи Яковлева в сериале "Полицейский с Рублёвки", не смог сдержать эмоций, рассказывая про смерть мамы в интервью для YouTube-канала "Вдудь". 41-летний актёр поделился, что женщина была очень строгой и переубедить её было невозможно. И когда ей поставили страшный диагноз, Бурунов так и не смог заставить мать продолжить лечение.

Страшно то, что ты не можешь с этим ничего сделать. Когда уходит твой близкий человек, и ты сидишь, вроде у тебя всё есть, а ты ничего не можешь. Это всё происходит на твоих глазах

Сергей Бурунов

<p>Фото © Instagram/sergeyburunovofficial</p>

Мамы не стало в 2010 году после длительной борьбы с раком, и весь следующий год Сергей не мог справиться с утратой. Единственное, о чём жалеет актёр, что не заставил её сделать операцию, которая могла продлить ей жизнь.

Я следующий год жизни вообще не помню. Слава богу, была какая-то работа, а по вечерам я бухал и просто выл от боли. Кто может быть ещё ближе? Ближе никого не будет, никогда. Даже жена. Боль никуда не уходит, она становится тупее

Сергей Бурунов

<p>Фото © Instagram/sergeyburunovofficial</p>

После потери матери актёр начал ходить к психологу, который помог ему справиться с эмоциями.

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