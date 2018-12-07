Сергей Бурунов: После смерти мамы я не помню весь следующий год — бухал и выл

Актёр признался, что долгое время не мог справиться с потерей и обратился за помощью к психологу.

Сергей Бурунов, известный по роли Володи Яковлева в сериале "Полицейский с Рублёвки", не смог сдержать эмоций, рассказывая про смерть мамы в интервью для YouTube-канала "Вдудь". 41-летний актёр поделился, что женщина была очень строгой и переубедить её было невозможно. И когда ей поставили страшный диагноз, Бурунов так и не смог заставить мать продолжить лечение.

Страшно то, что ты не можешь с этим ничего сделать. Когда уходит твой близкий человек, и ты сидишь, вроде у тебя всё есть, а ты ничего не можешь. Это всё происходит на твоих глазах Сергей Бурунов

Мамы не стало в 2010 году после длительной борьбы с раком, и весь следующий год Сергей не мог справиться с утратой. Единственное, о чём жалеет актёр, что не заставил её сделать операцию, которая могла продлить ей жизнь.

Я следующий год жизни вообще не помню. Слава богу, была какая-то работа, а по вечерам я бухал и просто выл от боли. Кто может быть ещё ближе? Ближе никого не будет, никогда. Даже жена. Боль никуда не уходит, она становится тупее Сергей Бурунов

После потери матери актёр начал ходить к психологу, который помог ему справиться с эмоциями.