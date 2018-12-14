На премьере "Аквамена" Джейсон Момоа превратился в Джигурду и сломал трезубец

Американский актёр Джейсон Момоа, исполнивший главную роль в фантастическом боевике "Аквамен", отличился на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Актёр сплясал ритуальный танец новозеландских маори и в процессе сломал главное оружие своего героя — трезубец.

Джейсона Момоа поддержали и другие актёры фильма, что наводит на мысль об отлично подготовленной импровизации. Впрочем, для остальных присутствующих танец стал настоящей неожиданностью, тем более что артист так увлёкся происходящим, что сломал реквизит. Многие пользователи Рунета уже назвали Момоа американским Джигурдой.

В фильме, мировая премьера которого состоялась в Лондоне 26 ноября 2018 года, Джейсон Момоа сыграл сына королевы Атлантиды, который обладает сверхъестественными способностями, среди которых невероятная сила и умение дышать под водой. Фантастический боевик получил смешанные отзывы критиков, а на "Кинопоиске" его рейтинг составляет 7,1.

Отметим, что хакка — это один из самых известных видов музыкального искусства маори, который имеет множество типов, в том числе боевой танец, который исполнялся непосредственно перед битвой или после успешного её окончания. Гримасы, которые появляются на лицах актёров, — также важная часть хакки. Впрочем, какое отношение Аквамен имеет к маори и почему актёр решил представить своего героя именно с этим танцем — непонятно. Однако стоит признать, что выглядело это действительно эффектно.