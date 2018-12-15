Дарья Мельникова из "Папиных дочек" родила сына Артуру Смольянинову

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Дарья Мельникова из "Папиных дочек" родила сына Артуру Смольянинову

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26-летняя актриса, наиболее известная по роле в сериале "Папины дочки", родила мальчика. Это уже второй ребёнок в семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова, сообщает "Стархит".

Долгое время Дарья Мельникова скрывала беременность — об интересном положении актрисы стало известно лишь в середине августа, хотя слухи ходили уже давно. Впрочем, и после появления фотографий с большим животом Дарья не спешила посвящать общественность в детали происходящего. Так, журналистам до последнего был неизвестен пол будущего ребёнка.

<p>Фото © instagram/melnikovadsh</p>

И вот теперь актриса сообщила поклонникам радостную новость, разместив соответствующий пост на своей странице в "Инстаграме". Судя по записи, малыш появился на свет несколько дней назад.

Ну что, вот уже несколько дней как... я читаю книжки по воспитанию!

Дарья Мельникова

<p>Фото © instagram/melnikovadsh</p>

Подписчики поспешили поздравить пару и за несколько часов оставили больше сотни комментариев.

Герои! Поздравляю от всей души! Ещё больше счастья!

kate.saprykina

<p>Фото © instagram/melnikovadsh</p>

Напомним, что новорождённый мальчик стал вторым ребёнком Дарьи и Артура. Три года назад в семье артистов появился сын, которого назвали в честь отца.

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