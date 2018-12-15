Дарья Мельникова из "Папиных дочек" родила сына Артуру Смольянинову

26-летняя актриса, наиболее известная по роле в сериале "Папины дочки", родила мальчика. Это уже второй ребёнок в семье Дарьи Мельниковой и Артура Смольянинова, сообщает "Стархит".

Долгое время Дарья Мельникова скрывала беременность — об интересном положении актрисы стало известно лишь в середине августа, хотя слухи ходили уже давно. Впрочем, и после появления фотографий с большим животом Дарья не спешила посвящать общественность в детали происходящего. Так, журналистам до последнего был неизвестен пол будущего ребёнка.

И вот теперь актриса сообщила поклонникам радостную новость, разместив соответствующий пост на своей странице в "Инстаграме". Судя по записи, малыш появился на свет несколько дней назад.

Ну что, вот уже несколько дней как... я читаю книжки по воспитанию! Дарья Мельникова

Подписчики поспешили поздравить пару и за несколько часов оставили больше сотни комментариев.

Герои! Поздравляю от всей души! Ещё больше счастья! kate.saprykina

Напомним, что новорождённый мальчик стал вторым ребёнком Дарьи и Артура. Три года назад в семье артистов появился сын, которого назвали в честь отца.