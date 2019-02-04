Пережил сбой. Актёр сериала "Моя прекрасная няня" показал, что с ним стало

Актер Павел Сердюк, исполнивший в сериале роль Дениса Шаталина, пришел в качестве гостя на передачу Андрея Малахова "Привет, Андрей" и удивил своим внешним видом.

На программе решили вспомнить челлендж, в рамках которого пользователи выкладывали фотографии десятилетней давности, сравнивая их со своими недавними фото. Среди гостей оказался и Павел Сердюк, который на какое-то время пропал с радаров киноиндустрии и шоу-бизнеса.

После сериала парень успел окончить ГИТИС, жениться и завести ребенка — у Сердюка подрастает дочка София. А его избранницей стала звезда сериала "Ранетки" Анна Руднева. Правда, спустя три года брак актёров распался. После девушка снова вышла замуж. На вопрос ведущего, почему же актёры не вместе, Анна лишь отшутилась.

Но это не все перемены, которые произошли в жизни Павла. Значительные изменения претерпела и его внешность. У парня появилась окладистая борода и внушительная лысина. На вопрос о том, откуда взялась последняя, актёр рассказал, что пережил "эмоциональный сбой" и в прошлое вернуться не хотел бы. По его словам, в жизни "самое интересное" происходит сейчас.