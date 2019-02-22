Джордж теперь не из джунглей, а из булочной. Фанаты не узнали известного актёра

Поклонников таланта знаменитого актёра давно печалит тот факт, что Фрэйзер не сильно-то похож на себя в юности. После долгой депрессии актёр изменился до неузнаваемости, но фанаты всё ещё ждут чуда. И в этот раз чуда тоже не произошло, пишет Daily Mail.

Недавно поклонникам удалось застать 50-летнего Брендана Фрэйзера на улицах Уэстчестера, Нью-Йорк, во время прогулки. На нём были обычные футболка с клетчатой рубашкой и джинсы, а также ставшая уже традиционной для актёра ковбойская шляпа.

К сожалению, такой простой выбор одежды только подчеркнул отсутствие у Фрэйзера успехов в области фитнеса. Фанаты соскучились по прежнему виду актёра, но что есть — то есть.

Но, несмотря на малые подвижки на спортивном поприще, Фрэйзер радует поклонников новыми проектами. Одной из самых последних его ролей стал киборг Клифф Стил из сериалов "Роковой патруль" и "Титаны", снятых по комиксам вселенной DC.

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