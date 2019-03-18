39-летняя звезда "Города грехов" закрутила роман с кандидатом в президенты США

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39-летняя звезда "Города грехов" закрутила роман с кандидатом в президенты США

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Фото: pinterest/Bea, twitter/CoryBooker

За плечами у актрисы Розарио Доусон романы с режиссёром Дэнни Бойлом, актёром Джошуа Джексоном и комиком Эриком Андре. Однако звезда ещё ни разу не связывала себя узами брака.

Недавно появились слухи, что актриса отдала своё сердце новому избраннику — 49-летнему политику Корри Букеру. И звезда подтвердила эту информацию журналистам, прилетев в аэропорт имени Рональда Рейгана, пишет TMZ.

<p>Фото:<a href="https://www.instagram.com/rosariodawson/" target="_blank"><strong> pinterest / </strong></a><a href="https://www.pinterest.ru/bappeal/" target="_blank">Bea, twitter / </a><a href="https://twitter.com/CoryBooker" target="_blank"><strong>CoryBooker</strong></a></p>

Розарио, которая исполнила роль лидера амазонок из Старого города в "Городе грехов", трепетно и нежно отзывалась о своём возлюбленном. Она охарактеризовала политика как заботливого и любящего человека. Правда, отметила, что понятия не имеет, когда они поженятся. К слову, Букер тоже ни разу не был в браке.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/rosariodawson/" target="_blank"><strong>rosariodawson,</strong></a><strong> кадр из фильма &#34;Город грехов&#34;</strong></p>

Я рада быть с тем, кого я уважаю, люблю и кем восхищаюсь. С тем, кто настолько выдающийся, добрый, заботливый и любящий

Розарио Доусон

Также актриса отметила, что считает успешной кампанию своего бойфренда, который решил побороться ни много ни мало за пост президента США в 2012 году, выдвигаясь от Демократической партии.

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