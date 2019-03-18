39-летняя звезда "Города грехов" закрутила роман с кандидатом в президенты США

Недавно появились слухи, что актриса отдала своё сердце новому избраннику — 49-летнему политику Корри Букеру. И звезда подтвердила эту информацию журналистам, прилетев в аэропорт имени Рональда Рейгана, пишет TMZ.
Розарио, которая исполнила роль лидера амазонок из Старого города в "Городе грехов", трепетно и нежно отзывалась о своём возлюбленном. Она охарактеризовала политика как заботливого и любящего человека. Правда, отметила, что понятия не имеет, когда они поженятся. К слову, Букер тоже ни разу не был в браке.
Я рада быть с тем, кого я уважаю, люблю и кем восхищаюсь. С тем, кто настолько выдающийся, добрый, заботливый и любящий
Розарио Доусон
Также актриса отметила, что считает успешной кампанию своего бойфренда, который решил побороться ни много ни мало за пост президента США в 2012 году, выдвигаясь от Демократической партии.
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