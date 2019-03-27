В Сеть слили откровенные фото звезды "Мстителей" Элизабет Олсен

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В Сеть слили откровенные фото звезды "Мстителей" Элизабет Олсен

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Фото: instagram/elizabetholsenofficial

30-летняя актриса никак не может побороть слабость к откровенным съёмкам. За что ей раз за разом приходится расплачиваться.

В "Инстаграме" у актрисы, известной ролью Алой Ведьмы в "Мстителях", довольно приличные фото. Однако вдали от посторонних глаз сестра знаменитых близняшек любит нарушать правила: делает сексуальные фотографии и отправляет их знакомым.

<p>Фото: telegram/<a href="https://t.me/SuperRu" target="_blank">Super.ru</a></p>

Неудивительно, что откровенные снимки в очередной раз утекли в Сеть, пишет Super. Вот девушка в прозрачном боди, а вот — грудь едва из него не выпадает. Элизабет раз за разом доверяет свои домашние снимки не тем, кому следовало. И в итоге ей приходится краснеть.

<p>Фото: telegram/<a href="https://t.me/SuperRu" target="_blank">Super.ru</a></p>

Примечательно, что ранее актриса высказывала недовольство слишком откровенным декольте её героини в новых "Мстителях". Лизи хотела костюм, который бы побольше прикрывал её грудь.

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