Этому актёру не нужны спецэффекты, чтобы играть монстров: 15 пугающих фото

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Коллаж © LIFE. Фото © instagram/jbotet

Этот добродушный на вид парень способен нагнать ужас на весь Голливуд. И для этого герою хорроров даже не нужна компьютерная графика.

Испанский актёр Хавьер Ботет сыграл в таких фильмах, как "Мама", Оно", "Заклятие-2", "Слендермен". И даже ненадолго появился в "Игре престолов".

<p>На первом снимке образ из фильма &#34;Багровый пик&#34;. Коллаж © LIFE. Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

В киноиндустрию его привела необычная внешность. В шесть лет у Ботета диагностировали синдром Марфана, который меняет внешний вид человека.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Из-за заболевания испанец вырос почти до двух метров и весит всего 56 кг. Кроме того, у него очень длинные и гибкие конечности и пальцы.

<p>На втором симке образ из фильма &#34;Оно&#34;. Коллаж © LIFE. Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Сначала парень совсем не думал про карьеру актёра, а серьёзно занимался рисованием, для чего даже переехал в Мадрид.

<p>Слева образ из фильма &#34;Астрал&#34;, справа — из &#34;Ходячих мертвецов&#34;. Коллаж © LIFE. Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Там Хавьер решил попробовать себя также в качестве автора короткометражек.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Когда он отправился на семинар по спецэффектам, преподаватель попросил студента примерить грим монстра и понял, что парень просто находка.

<p>Справа образ из фильма &#34;Заклятие-2&#34;. Коллаж © LIFE. Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Этот педагог и помог парню получить первую роль в кино. Затем на него обратил внимание Андрес Мускетти — режиссёр фильма "Мама" (2013 г.).

<p>Слева образ из фильма &#34;Мама&#34;. Коллаж © LIFE. Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Ботет сыграл жуткую маму девочек, и никто не мог поверить, что персонаж — актёр в гриме, а не компьютерная графика.

<p>Коллаж © LIFE. Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Дальше предложения посыпались одно за другим. И теперь Хавьер, который с детства был фанатом ужастиков, считает свою внешность подарком судьбы.

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/jbotet/" target="_blank"><strong>jbotet</strong></a></p>

Он не боится конкуренции со стороны технологий, ведь живой человек способен напугать гораздо страшнее, чем "мультик". И любит посмеяться над собой.

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