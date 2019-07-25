"Как слёзы под дождём". Правила жизни Рутгера Хауэра

"Только жизнь учит по-настоящему, а не школа, которая лишь прививает навык думать как все"
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Фото © AP Photo / Andrew Medichini
Хауэр сбежал в 15 лет из дома, чтобы стать моряком. Устроился на торговое судно, на котором путешествовал целый год: посетил Канаду, Пакистан, Сингапур.
"Искусство не начинается с гения. Талант нужно практиковать. За этим будущее, и я не вижу других вариантов"
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Фото © AP Photo / Joel Ryan
Рутгер Хауэр поступил в театральный институт в Базеле, проучился два года и ушёл в армию. Военная карьера юношу не привлекала, поэтому он прошёл курс в психиатрической лечебнице, чтобы избежать службы. Вернулся к актёрству.
"Думаю, мы должны чаще работать с людьми различных национальностей, это сильно сплачивает"
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Фото © Richard Shotwell / Invision / AP
Хауэр снялся в 170 кинокартинах. В фильме "Тайна печати дракона: путешествие в Китай" российско-китайского производства он сыграл вместе с Джеки Чаном, Арнольдом Шварценеггером, Джейсоном Флемингом, российскими актёрами — Юрием Колокольниковым, Павлом Волей и другими.
"Я стараюсь объяснить, что главное — это следовать за своими чувствами. Очень часто интеллектуальное только мешает, сдерживает. Многие перестают доверять своим сердцу и интуиции"
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Фото © Victoria Will / Invision / AP
Рутгер Хауэр преподавал студентам, вёл мастер-классы и много рассказывал о кино, хотя не считал себя киноманом.
"У каждого фильма — своя собственная правда. А больше всего кино похоже на сон. Всё выдумка и сны. Притворство. Фантазия. Но это и великолепно. Кино по своей сути искусственно. И в то же время ужасно реально"
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Его роли действительно становились частью реальной жизни. В интервью актёр рассказывал, что в одном из музеев России перед ним на колени упала женщина и начала кричать: "Саша! Саша!". Пока Хауэр приходил в себя и силился понять, что происходит, выяснилось, что женщина обращается не к нему, а к его герою из фильма "Побег из Собибора" — его звали Саша.
"Поэзия всегда в моём сердце и иногда просачивается наружу. Я сочиняю, но никогда не импровизирую"
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Актёр на протяжении всей жизни писал стихи. И поэтичный монолог в финале "Бегущего по лезвию" был написан Рутгером Хауэром.
"Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как Си-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора умирать"
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В интервью Хауэр говорил, что в сценарии ему не нравится монолог на 300 слов: "Финал — не самый подходящий момент, чтобы ударяться в проповеди. Сейчас я понимаю, что создал в финале нечто важное — тишину и скорость. Я очень рад, что многие до сих пор могут эту фразу цитировать наизусть". Тишина и скорость — действительно нечто важное.